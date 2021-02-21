Троицкая Гора под Петербургом станет «Новым Мурино» на 10 тысяч жителей

Санкт-Петербург, 21 февраля. Новый город Троицкая Гора появится на границе с Петербургом в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Депутаты Заксобрания Ленобласти в скором времени внесут изменения в закон об административно-территориальном устройстве субъекта и порядке его изменения. Согласно нововведениям, Троицкая гора появится уже 1 мая. Разумеется, пока что только на бумаге. Сегодня на этой территории строящихся домов не зафиксировано.

Планируется, что площадь нового города составит около 290 гектаров. Застройка будет проводиться малоэтажными домами. Жители Петербурга и области уже окрестили его «Новым Мурино».

Недавно были названы кандидаты на проектирование города на Сахалине за 166 млн рублей. В конце прошлого года была объявлена госзакупка на выполнение научно-исследовательских работ на тему «Разработка пяти архитектурно-градостроительных концепций нового города в Сахалинской области».