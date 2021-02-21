Трамп выступит на конференции республиканцев в Орландо

Вашингтон, 21 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп собирается выступить на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, сообщает со ссылкой на источники газета The Hill.

Это будет первое публичное выступление Трампа после ухода с президентского поста. Политик планирует описать свое видение будущего консервативного движения и Республиканской партии США. Кроме того, ожидается, что экс-президент раскритикует миграционную политику действующего главы государства Джо Байдена.

Ранее телеведущий Владимир Познер прокомментировал желание Дональда Трампа принять участие в следующих выборах. По его мнению, экс-президент США жаждет реванша.