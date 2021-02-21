Влад Соколовский иронично ответил приревновавшему к нему свою девушку Поперечному 

Москва, 21 февраля. Певец Влад Соколовский после развода с Ритой Дакотой старался не афишировать подробности личной жизни. Поклонники исполнителя были рады узнать, что у него закрутился бурный роман с певицей Ангелиной Сурковой. Однако выяснилось, что отношения коллег продлились недолго.

Пару дней назад стендап-комик Даня Поперечный выпустил совместный подкаст с блогером и моделью Полиной Попошей (Чистяковой). Главной новостью записи стало то, что теперь они официально состоят в отношениях.

Подкаст не обошелся без скандала. Во время записи парочка упомянула Соколовского, который, по их словам, питает чувства к Полине.

Певец ответил блогерам в сторис на своей странице в Instagram, подтвердив, что Полина ему действительно нравится. Но намеренно отбивать ее у кого-либо он не собирался.

«Считаю, что она могла мне просто сказать, что у нее есть молодой человек. Но как я понял далее, вы же хранили эксклюзив и сделали это у тебя на канале. Надеюсь, у тебя большое количество просмотров и все оправдало надежды. Вообще рад, что принял участие в вашей первой рекламной акции», — не без сарказма заявил музыкант.

При этом он подтвердил, что с Сурковой расстался еще в декабре, хотя пара и осталась в хороших, дружеских отношениях.

«Нет, мы не вместе. Будем ли мы вместе, мы оба пока не можем ответить на этот вопрос. Меньше суеты и сплетен, всем любви и позитива», — подчеркнул он.

В конце прошлого года Поперечный рассказал о болезненном расставании с девушкой Региной Ждановой, с которой встречался пять лет. По его словам, отношения с Региной превратились из страстного вожделения в родство, от которого невозможно отказаться. Блогер добавил, что его долго мучили переживания на этот счет.