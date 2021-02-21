Вирусологи исключили риск эпидемии птичьего гриппа среди людей

Москва, 21 февраля. Эпидемия птичьего гриппа среди людей маловероятна, поскольку зараженные им люди не выделяют вирус.

Есть множество вирусов, которые в редких случаях могут передаваться от животного к человеку, но не могут стать причиной эпидемии. Одна из причин, по которой эпидемии не случается — не наблюдается «выведение возбудителя в чистой культуре», сообщил доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов в беседе с РБК.

«Здесь такой ситуации нет... Вирус-то у них не выделялся», — объяснил ученый.

Птичий грипп знаком россиянам с примерно с 2011 года, когда он начал фиксироваться у диких и домашних птиц. Недавно в Роспотребнадзоре сообщили о первых в истории случаях заражения вирусом человека на одном из российских предприятий. Однако ученый заключил, что эти случаи не имеют никакого значения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь сотрудников птицефабрики на юге России впервые заразились птичьим гриппом (H5N8).