Юрист объяснил новые правила автомобильного тюнинга в России

Москва, 21 февраля. С 1 февраля российские автомобилисты обязаны согласовывать любые изменения в устройстве автомобиля со специальными лабораториями.

Прежде чем осуществлять доработку и модернизацию, необходимо заручиться официальным разрешением. Это касается любого дополнительного оборудования, не имеющего заводской сертификации, рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в беседе с агентством «Прайм».

Разрешение теперь необходимо получать даже не установку антенны для радиоприемника, не говоря уже об установке багажника. Для начала необходимо удостовериться, что производитель не дает указаний по поводу установки какого-либо оборудования, если его нет — то обращаться к специалистам, которые подтвердят безопасность и допустимость такого вмешательство в устройство авто.

Недавно ФАН дал совет российским автомобилистам, которые страдают от снегопадов. По словам специалистов, избавиться от снега и наледи на лобовом стекле и дворниках можно, увеличив скорость езды до 50-60 километров в час. Тогда снег просто сдует со стекла.