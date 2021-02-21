«Культурно отдохнуть» в пабах Ирландии не получится до середины лета

Дублин, 21 февраля. Власти Ирландии начали вводить жесткие карантинные ограничения из-за резкого роста числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин 20 февраля в интервью телерадиоканалу RTÉ объявил, что карантин в стране будет продлен до середины апреля. Ослабление ограничительных мер на фоне пандемии будет проводиться постепенно и осторожно. Гостиницы и рестораны будут закрыты до лета.

Вместе с этим департамент здравоохранения Ирландии продолжает вакцинацию населения. Сейчас риск заболеть коронавирусом в стране в 100 раз выше, чем несколько месяцев назад.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что власти Ирландии одобрили законопроект, в рамках которого туристов могут ожидать штрафы и тюремное заключение за нарушение карантина.