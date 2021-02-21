Антонов заявил о продолжении давления на Москву со стороны Вашингтона

Вашингтон, 21 февраля. США продолжат свою политику давления в отношения России. Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия отправляет новой американской администрации запросы с целью разобраться, что страны могут сделать совместно. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире канала Соловьев Live.

«Один из примеров, которые на поверхности — это иранская ядерная сделка. Байден заявил о том, что он собирается туда вернуться, не совсем ясно, как это будет сделано, но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время будут подвижки по этому направлению», — сказал Антонов.

Глава дипмиссии нацелен на «прагматичное сотрудничество» с Вашингтоном. Однако он добавил, что американская сторона все равно продолжит оказывать давление на Россию в ближайшее время.

Ранее Антонов заявил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna неделю назад и сделает второй укол через четыре недели. По словам дипломата, в этой области разделительные линии наносят ущерб безопасности гражданам обеих стран.