Единственный сын Ротару не называет ее мамой

Москва, 21 февраля. Единственный сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассекретил, как обращается к своей матери.

Из-за частых гастролей матери Евдокименко редко видится со своей родительницей. На днях он решил показать подписчикам в Instagram, как мама записана у него в телефоне. В сторис он опубликовал фото заставки на телефоне с фотографией Ротару и подписью контакта — Соня.

«Когда звонишь, но ты занята», — поделился он переживаниями из-за того, что не всегда может дозвониться матери.

Ранее восторги зрителей вызвала внучка Ротару, модель София Евдокименко. Она опубликовала в соцсети кадры из минималистичной фотосессии. На снимках девушка принимает позы, максимально демонстрирующие достоинства ее тела. Черное боди с длинными рукавами и массивные ботинки ему в тон придали Софии еще больше хрупкости и изящества. Подписчики модели рассыпались в комплиментах, увидев фотографии.

Известный музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в начале февраля призвал Ротару последовать за примером Аллы Пугачевой и завершить карьеру певицы. По мнению эксперта, сейчас Ротару не может похвастаться выдающимся репертуаром. Все новые песни 73-летней исполнительницы настолько похожи, что она может каждый год появляться на «Голубом огоньке» с одной и той же композицией, и никто не заметит.