Анна Седокова в откровенном топе рассказала, чего хотят сильные женщины

Москва, 21 февраля. Полуобнаженная певица Анна Седокова решила порассуждать об отношениях между мужчинами и женщинами.

Седокова опубликовала фото в топе с экстремальным декольте. На днях она обсудила в онлайн-конференции со своими подписчиками отношения между мужчинами и женщинами. Итоги дискуссии она разместила на своей странице Instagram. На фото певица сидит в полупрозрачном топе на тонких бретелях и в шелковых брюках в тон. Тугой корсет подчеркивает изящные изгибы талии.

«Все сильные девочки хотят быть слабыми. Сильные девочки мечтают, чтоб их мысли читали. В сексе, в ресторане, в магазине. Чтоб мужчина не спрашивал, что ты хочешь, а просто сделал, телепатически угадав любимую марку одежды, размер и позу в постели. Так не бывает!», — написала Седокова.

Однако предметом обсуждения были не мысли певицы, а ее наряд.

«Рядом с любящим мужчиной женщина преображается. Это про вас», «Как по мне, жакетика сверху не хватает. Небрежно накинутого на плечи... Все-таки в женщине должна быть какая-то загадка. А то всегда как-то оголенно. Слишком нарочитая сексуальность», «Какая стройняшка! Суперсекси», «Анна, вы просто шикарны», — писали в комментариях.

Ранее экс-участница группы «ВИА Гра» открыла в одном из торговых центров Москвы бутик собственной одежды. Седокова давно увлекается модой, а теперь решила, что настало время активно заниматься данным направлением.