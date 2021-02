Пассажирский Boeing 777 с горящим двигателем рассыпался в воздухе

Денвер, 21 февраля. Один из двигателей пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из американского города Денвер на Гавайи, загорелся и развалился на части во время полета. На землю после этого обрушился металлический дождь из обломков.

Рейс №UA328 авиакомпании United Airlines был вынужден вернуться в Денвер из-за аварии правого двигателя. Самолет летел в Гонолулу. По предварительным данным, речь идет о Boeing 777-200 (регистрационный номер N772UA), 1994 года постройки с двигателями PW4000.

Пассажиры засняли полуразвалившийся двигатель, охваченный огнем. На записи видно, что несколько крупных частей отсутствует вовсе.

United Airlines Boeing 777 operating as Flight 328 flying from Denver to Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff. It made an emergency landing and everyone; no injuries. pic.twitter.com/vgAqIt07tQ — Mark Ressa Attorney (@BayAreaDivorce) February 20, 2021

Очевидцы также засняли инцидент с земли: на кадрах видно, как с неба падают обломки самолета.

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky...pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2 — Rex Chapman???????? (@RexChapman) February 20, 2021

Как сообщает FoxNews, большая часть обломков приземлилась в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф в Брумфилде, что примерно в 40 километрах к северу от центра Денвера.

«Официальные лица международного аэропорта Денвера сообщили нам, что рейс 328 United Airlines, направлявшийся в Гонолулу, вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя. Соседи услышали громкий гул и сделали фотографии того, как выглядит двигатели Boeing 777 прямо у них во дворе», — пишет один из очевидцев.

JUST IN: Denver International Airport officials tell us United Airlines Flight 328 bound for Honolulu returned to the airport after an engine problem. Neighbors heard a loud boom, took these photos of what look like Boeing 777 engine nacelle in their yards. pic.twitter.com/mklpz3VG4F — Pete Muntean (@petemuntean) February 20, 2021

Самолет провел в воздухе около 30 минут и приземлился в международном аэропорту Денвера. Никто из 241 пассажира не пострадал.