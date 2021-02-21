Киевский политик рассказал, как МВФ поставил Зеленского в сложную ситуацию

Киев, 21 февраля. МВФ поставил президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время визита в ОАЭ, заявил советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов.

По словам киевского политика, Международный валютный фонд во время визита Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты создал негативный фон, опубликовав сообщение о завершении миссии на Украине. МВФ пообещал перед публикацией предоставлять Киеву пресс-релизы, но нарушил слово, уточнил Милованов.

По его мнению, фонду следует объяснить, почему сообщение о завершении миссии опубликовано именно перед приездом в ОАЭ делегации от Украины.

«Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать», — заключил чиновник.

Постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман неделю назад опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что миссия фонда завершила работу в стране без результата. В МВФ отметили, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

Международный валютный фонд в энергетической сфере требует от Украины погасить многомиллиардные долги «Нафтогаза», поднять тарифы ЖКХ для населения и принять закон о долгах за ЖКУ.

В начале февраля МВФ заявил, чтобы одобрить Украине очередной кредитный транш, Киеву необходимо утвердить новые тарифы на газ и электроэнергию для населения. Стоимость газа для жителей в текущем году увеличится на 20%, в 2022 году — на 10%.

Коммунальные платежи за отопление, горячую и холодную воду также вырастут. В текущем году цены для украинского населения поднимутся на 16–18%, в 2022 году — на 6–9%. Больше всего подорожает электроэнергия, только в 2021 году тарифы увеличатся в среднем на 43%.