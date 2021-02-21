Пропавший в Петербурге восьмилетний мальчик гулял возле метро

Санкт-Петербург, 21 февраля. Полицейские заявили о завершении поисков восьмилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге в субботу. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Пропавшего в Красногвардейском районе ребенка начали искать вечером. Поисками занимались специальные службы и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Мальчик вышел из школы примерно в 14:00.

Ситуация разрешилась благополучно — ребенка нашли целым и невредимым. Школьник находился в районе станции метро «Спортивная». По предварительным данным, он заблудился.

Мальчик был одет в яркую оранжевую куртку, что могло сыграть положительную роль в его поисках. Его в ближайшее время передадут родственникам.

Психолог рассказал, что могло подтолкнуть погибшую в Колпино девочку убежать из дома. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.