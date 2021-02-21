Посол России в США привился от коронавируса американской вакциной Moderna

Вашингтон, 21 февраля. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna неделю назад и сделает второй укол через четыре недели.

«Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться», — рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Антонов.

По словам дипломата, в этой области разделительные линии наносят ущерб безопасности гражданам обеих стран.

В ноябре Moderna впервые поделилась результатами исследований препарата от коронавируса. Промежуточные итоги третьей фазы испытания показали эффективность вакцины от COVID-19 94,5%. После применения вакцины Moderna иммунитет к коронавирусу продержится не менее года, подчеркивал представитель компании Тал Закс.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил о регистрации третьей разработанной в России вакцины от коронавируса «КовиВак». Первые партии препарата попадут в гражданский оборот уже весной 2021 года.