Ирину Дубцову пожурили за увлечение «пластикой»

Москва, 21 февраля. Российская певица Ирина Дубцова с размахом отметила день рождения, поделившись с поклонниками кадрами с роскошной вечеринки. Однако фолловеры обрушились на звезду с критикой, посчитав, что та переборщила с пластическими операциями.

Дубцова опубликовала на своей странице в Instagram видео со дня рождения.

«Самый красивый человек, который когда-либо рождался в Волгограде», — говорит на записи ведущий вечеринки, представляя певицу.

Происходящее на камеру телефона снимает сама Дубцова в роскошном белом наряде. Поклонники оставили под постом сотни сообщений с поздравлениями, восторгаясь устроенной вечеринкой.

Однако нашлись и те, кто обрушился на артистку с критикой. Фолловеры обратили внимание на нос 39-летней Дубцовой. По их мнению, певица переусердствовала с ринопластикой.

«Нос сделала», — посетовала пользователь под ником bis_inna.

Дубцова ответила поклоннице отрицательно, добавив к сообщению несколько смеющихся смайликов.

«Что-то на Бузову похожа», — с подозрением пишет еще одна поклонница elenamakarova3097.

«Еле узнала! Что с лицом?» — возмутилась tairadione.

Многие пользователи отметили, что Дубцова, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, слишком увлекается фильтрами.

«Да что за фильтр делаете все, вечно не знаешь кто это, пока не прочитаешь», — пишет одна из них angelicarussia28.

Ранее ФАН составил топ-10 российских звезд с психическими расстройствами. В рейтинг попала и Ирина Дубцова, которая была госпитализирована в 2010 году с диагнозом невроз. До срыва ее довели проблемы в личной жизни: бывшая жена возлюбленного регулярно досаждала певице. Сейчас Дубцовой удалось оправиться от невроза и закончить злосчастный роман.