«Не Беллуччи»: в Сети поспорили из-за фото молодой жены Касселя в бикини

Рио-де-Жанейро, 21 февраля. Молодая жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки подверглась критике в Сети из-за сделанных папарацци в Рио-де-Жанейро снимков. Дискуссия развернулась на сайте газеты Daily Mail.

На появившихся в СМИ фото 23-летняя модель запечатлена на пляже в бикини изумрудного цвета от Khassani Swimwear с распущенными волосами. Манекенщица находилась в компании подруги, пока ее 53-летний супруг занимался серфингом.

В Сети поспорили из-за внешности Кунаки и ее союза со знаменитым французским актером.

«Она не Беллуччи...», «Ее бедра смотрятся паршиво», «Честно говоря, она не выглядит 23, но все же их союз странный», «Как мило. Его старшая дочь всего на 7 лет младше его жены», «Заменит ли он и ее, когда она станет старше?» — писали комментаторы.

«Black Swan» actor Vincent Cassel was spotted at the beach today in Brazil with his wife Tina Kunakey - check out the pics! https://t.co/zL73CFg397 — JustJared.com (@JustJared) February 19, 2021

Другие пользователи встали на защиту звездной пары.

«Очевидно, 23-летний мужчина выглядит иначе, чем, скажем, 55-летний», «Венсан шикарный, а она — счастливица», «Без понятия, кто она, но у нее тело моей мечты», «В конце концов, они оба счастливы. Пусть вас не беспокоит разница в возрасте», — отмечали фанаты.

Ранее Кунаки сорвала виртуальные овации снимком в облегающем платье. На новых фотографиях в Instagram 23-летняя девушка покрасовалась в черном платье с яркими вставками, которые подчеркнули соблазнительные изгибы ее тела. В руках на снимке Кунаки держит золотую сумочку бренда Bvlgari, а ее волосы убраны в пучок. Модель никак не подписала снимок, а лишь поставила относящиеся к аксессуару теги.