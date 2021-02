«Не Беллуччи»: в Сети поспорили из-за фото молодой жены Касселя в бикини

Рио-де-Жанейро, 21 февраля. Молодая жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки подверглась критике в Сети из-за сделанных папарацци в Рио-де-Жанейро снимков. Дискуссия развернулась на сайте газеты Daily Mail.

На появившихся в СМИ фото 23-летняя модель запечатлена на пляже в бикини изумрудного цвета от Khassani Swimwear с распущенными волосами. Манекенщица находилась в компании подруги, пока ее 53-летний супруг занимался серфингом.

В Сети поспорили из-за внешности Кунаки и ее союза со знаменитым французским актером.

