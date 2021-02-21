Президент Эстонии рассказала о важности пограничного договора с Россией

Таллин, 21 февраля. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, но заявила, что другая сторона также должна быть к этому готова, сообщает Postimees.

«Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», — сообщила Кальюлайд.

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на этой неделе заявила, что власти республики могут сделать в вопросе ратификации пограничного договора с Россией первый шаг и объявить о готовности начать этот процесс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата Москва высылает его эстонского коллегу, сообщает RT. Захарова уточнила, что правительство Эстонии объявило персоной нон грата занимавшегося вопросами культуры и образования дипломата посольства России в Таллине.

Действия российских военных на западном направлении несут «угрозу безопасности» Эстонии. Об этом указали в ежегодном докладе эстонской военной разведки. Эстонские военные заявили, что ВС РФ усиливаются на западном направлении.