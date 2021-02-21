Диетолог рассказала о способах похудеть за две недели к весне

Москва, 21 февраля. Похудение за короткий срок к весне без жестких диет вполне реально. О способах, как это сделать, рассказала диетолог и терапевт Ольга Бурлакова.

В первую очередь нужно обратить внимание на количество воды в рационе. Ее должно быть в количестве 30 мл на килограмм веса, чтобы организм не запасал дополнительные жировые клетки в качестве источника жидкости, пояснила специалист в интервью NEWS.ru.

Отказаться стоит от дрожжевого хлеба, так как в нем используется не натуральная закваска, способствующая отекам и вздутию. Ограничить следует молочную продукцию, так как она недостаточно хорошо усваивается и перегружает почки, приводя к отекам. Необходимо снизить и количество потребляемого мяса.

«Я не призываю вас переходить на вегетарианство. Большинству россиян пользу оно не принесет. Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице», — заявила диетолог.

В рационе должны присутствовать овощи и фрукты. Салаты лучше заправлять нерафинированным маслом, например, оливковым. Сладкие перекусы лучше составлять не из шоколада и печенья, а из сухофруктов и орехов, подытожила специалист.

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