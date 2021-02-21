Илон Маск назвал завышенными цены на эфириум и биткоин

Вашингтон, 21 февраля. Бизнесмен Илон Маск заявил, что курсы криптовалют эфириум и биткоин находятся на завышенном уровне. Соответствующий пост предприниматель опубликовал в Twitter.

Маск обменивался сообщениями с одним из пользователей соцсети и написал, что, как и обычные деньги, криптовалюта является набором данных, которые помогают избежать связанных с бартерным обменом неудобств. Поэтому криптовалюты подвержены ошибкам и запоздалым откликам.

«Учитывая все это биткойн и эфириум кажутся высоковатыми», — цитирует Маска ТАСС.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев высказал мнение, что рост стоимости биткоина в скором времени прекратится. По его словам, подорожание биткоина определяется ажиотажем вокруг криптовалюты, но долго рост продолжаться не может.