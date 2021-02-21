Сеть магазинов «Спортмастер» попала под санкции СНБО

Киев, 21 февраля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations.

Sportmaster Operations является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер». Согласно документу, компании запрещено в течение трех лет осуществлять транзит ресурсов, реализовывать перевозки по территории Украины, выводить капиталы за пределы страны, исполнять экономические и финансовые обязательства, выдавать разрешения и лицензии на ввоз на Украину или вывоз с Украины валютных ценностей и ограничивать выдачу наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

Зеленский ранее ввел санкции против нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены. Ограничительные меры были выдвинуты якобы за «финансирование терроризма», передает RT.

Ранее Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала «спланированным актом политических репрессий» введение санкций против главы ее политсовета Виктора Медведчука. В партии заявили, что это решение вызвано желанием режима президента Украины «свести счеты с лидерами оппозиции».