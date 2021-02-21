Киев, 21 февраля. Украина потеряла из-за вооруженного конфликта в Донбассе свыше 1,2 триллиона гривен (порядка 50 миллиардов долларов), что составляет около 10% от ВВП страны за пять лет.

Эксперты оценили указанную сумму ущерба как минимальную. По их расчетам, реальная стоимость утраченных активов гораздо выше, однако подсчитать ее точно невозможно, так как многие из них остаются под контролем Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), сообщается на сайте Центра экономической стратегии.

Экономические потери Луганской и Донецкой областей Украины также оказались существенными, говорится в исследовании. Их валовой региональный продукт (ВРП) при условии отсутствия войны составлял бы к 2018 году 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза выше настоящих показателей.

Замглавы делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников ранее оценил материальные потери страны из-за войны в 120 миллиардов долларов. По его расчетам, в случае возвращения в состав страны Донецка и Луганска, на их восстановление будет необходимо не менее 22 миллиардов долларов.

После смены власти на Украине в 2014 году несогласные с политикой нового руководства отдельные территории на востоке страны объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев ввел войска в Донбасс, начав военный конфликт, который продолжается до сих пор.

Ранее Журналист Андрей Бабицкий сообщил об обострении ситуации в Донбассе. Свои выводы он объяснил поставками вооружения и боеприпасов военнослужащим ВСУ у границ ЛНР и ДНР.