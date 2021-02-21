Таюрская и Джарахов заинтриговали поклонников слухами о своей свадьбе

Санкт-Петербург, 21 февраля. Солистка группы Little Big Софья Таюрская и один из основателей коллектива видеоблогер Эльдар Джарахов подогрели интерес к слухам о своем романе, опубликовав многозначительные фото в соцсетях.

Пару дней назад солист Little Big Илья Прусикин заинтриговал поклонников, опубликовав в сторис Instagram видео из ресторана, на котором Таюрская целовалась с Джараховым.

«Ребята, 12 марта ничего не планируйте!» — кричал в кадре Прусикин.

При этом поклонники терялись в догадках, имеет ли ввиду музыкант возможную свадьбу или речь идет об очередном релизе Little Big.

В желтых СМИ тут же появились сообщения о романе между 29-летней Софьей и 26-летним Эльдаром. Сама Таюрская не только не опровергла эти слухи, но и подогрела интерес публики фотографией в сторис с кольцом на безымянном пальце, подаренным якобы Эльдаром Джараховым.

«Эльдар, спасибо за все! Я счастлива», — написала она.

«Ура, свадьба! Оставьте нас в покое», — вслед за Таюрской то ли в шутку, то ли серьезно написал Джарахов в сторис.

В прошлом году Таюрская подверглась травле, так как поклонники группы посчитали, что именно она является виновницей развода Прусикина с женой Ириной Смелой, исполняющей рэп под псевдонимом Татарка. Большинство были уверены, что между солистами Little Big все еще продолжается бурный роман, поскольку на всех мероприятиях они всегда появляются вместе.

Джарахов, как и Софья, не распространяется о своей личной жизни.