Россияне смогут записать детей в школу через единый портал «Госуслуги»

Москва, 20 февраля. Порядок приема в школы дополнит возможность записать детей через единый портал «Госуслуги». Соответствующий проект приказа разработали в Минпросвещения РФ.

По действующему документу министерства, заявление о приеме в школу можно подать лично учреждению, по почте, через сайт школы, либо региональные порталы «Госуслуги».

Приказ вносит изменения, согласно которому заявление в школу можно будет отправить и с помощью единого сайта госуслуг. Также планируется установить разные временные интервалы для записи, чтобы прием в первый класс бы более организованным.

На рассмотрение в Госдуму ранее поступил законопроект, который предлагает дать регионам право на организацию наставничества в школах, сообщает «Парламентская газета».

Петербургское Управление социального питания разработало новый стандарт питания для школьников. Изменения коснутся и меню, появится больше фруктов.