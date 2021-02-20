Кортни Лав завязала с кинокарьерой из-за постоянных домогательств

Лос-Анджелес, 20 февраля. Певица Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, ушла из кино из-за постоянных домогательств. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«В течение нескольких лет благодаря Милошу Форману я была профессиональной актрисой и кинозвездой. Было чертовски весело. Меня номинировали на лучшую женскую роль, на «Золотой глобус», — вспоминает певица.

При этом она добавила, что больше не способна вернуться в кино из-за домогательств

«Никто мне не поверит, и это не остановится. Я ушла, и это закончилось. И я хорошо с этим справляюсь. Может быть, в следующей жизни я буду сильнее и смогу это выдержать... Я снимаю шляпу перед теми, кто может», — призналась Кортни Лав.

Свое сообщение она проиллюстрировала фотографией в элегантном черном платье, в котором она предстала на красной дорожке «Золотого глобуса». По словам певицы, выглядеть как настоящая звезда ей помогла тогда коллега Шэрон Стоун.

«Шэрон сказала: «Ты ведешь себя слишком модно. Не будь крутой. К черту это. Вы великая актриса. Встать прямо! Гордитесь своей работой! Будь кинозвездой». Когда Шэрон Стоун предлагает тебе уроки кинозвезды? Ты ее слушаешь», — поделилась Лав.

В прошлом году к 23 годам был приговорен голливудский продюсер Харви Вайнштейн за преступления сексуального характера. Именно с его громкого дела по миру прокатилось движение #metoo, в рамках которого пострадавшие от домогательств женщины рассказывали о пережитом насилии.

После вынесения приговора Вайнштейн обратился к своим жертвам, заявив, что «испытывает огромное чувство вины». За весь процесс он выступил лишь один раз. В своей речи он признал себя виноватым в том, что мужчинам и женщинам в США пришлось пройти через серьезный кризис, который начался с движения #metoo.