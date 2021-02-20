Дуа Липа взволновала фанатов фото в просвечивающем бюстгальтере

Лондон, 20 февраля. Популярная британская модель и певица Дуа Липа сфотографировалась в откровенном наряде и поделилась снимками на своей странице в Instagram.

На первом фото 25-летняя звезда позирует в усыпанном стразами просвечивающем сетчатом бюстгальтере, сквозь который частично видна грудь певицы. Волосы исполнительницы собраны в пучок, яркости образу придает броский макияж.

На другом кадре Дуа Липа позирует в серебристых босоножках на каблуках, белом топе и блестящей мини-юбке. Звезда восседает на белых качелях. Фото сделано в стиле ретро. Автором снимков стал фотограф Пикси Левинсон.

Пост взволновал поклонников Дуа Липы и набрал более 2,7 миллиона лайков. Фанаты в комментариях оценили внешний вид звезды.

«Ты безумно красивая», «Остановись, мое сердце не выдерживает», «Моя королева красоты», «Этот топ просто вау!», «Боже, ты чертовски горяча», — писали поклонники.

Ранее блогер и светская львица Виктория Боня поделилась несколькими видео в своем Instagram-аккаунте, на которых примерила купленные через интернет вещи. Одной из обновок стало мини-платье с подчеркнутой зоной бюста серебристого цвета с металлическим переливом. Звезда призналась, что ждала этот наряд больше остальных, но он оказался ей не по размеру.

В ролике Боня демонстрирует, как платье прекрасно сидит на ее фигуре, но потом поворачивается спиной. Оказалось, оно не сходится: блогеру нужно скинуть как минимум десять сантиметров в талии и бедрах, чтобы влезть в желанный наряд. Звезда отметила, что размер S ей уже не подходит, так как «булки не помещаются».