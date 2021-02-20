«Ак Барс» снова одержал победу в Восточной конференции КХЛ

Казань, 20 февраля. Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), взяв верх в домашнем матче регулярного чемпионата с московским «Спартаком».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, но в овертайме победу гостям принес Яков Рылов. Тем не менее «Ак Барс» набрал необходимое количество очков, чтобы стать недосягаемым для занимающего в турнирной таблице вторую строчку омского «Авангарда».

«Ак Барс» стал победителем Восточной конференции КХЛ в пятый раз. Также казанский клуб выигрывал Восточную конференцию в сезонах-2009/10, 2014/15, 2017/18 и 2019/20.

Ранее хоккеисты клуба «Ак Барс» победили в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» и стали победителями дивизиона Харламова. Встреча прошла в Риге в понедельник, 15 февраля. Казанский клуб выиграл со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).