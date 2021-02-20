Объем страховых возмещений вырастет в шесть раз из-за морозов в Техасе

Даллас, 20 февраля. Объем страховых возмещений может достигнуть 18 млрд долларов из-за сильных морозов, которые в феврале 2021 года ударили по штату Техас (США), сообщает Bloomberg.

По оценке экспертов, объем страховых возмещений в этом году может превысить обычный среднегодовой показатель в шесть раз. В основном требования будут касаться поврежденных морозами труб, крыш и электросетей. За возмещениями также начали обращаться автовладельцы.

В то же время сильнейшие за более чем 30 лет морозы привели к росту спроса на услуги сантехников. Но подрядчикам на устранение последствий непогоды может понадобиться несколько месяцев.

Ранее президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за сильных снегопадов, сообщает со ссылкой на Белый дом RT. Глава государства распорядился оказать штату федеральную помощь.

Глава граничащего с Мексикой техасского города Дель-Рио ранее потребовал от президента Джо Байдена прекратить впускать нелегальных мигрантов. Главная причина — власти не смогут их прокормить из-за стихийного бедствия, обрушившегося на США.