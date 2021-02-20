Наташа Королева объяснила, почему не хочет покупать сыну отдельное жилье

Москва, 20 февраля. Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергей Глушко) отметил 19-летие. Певица предалась воспоминаниям, рассказав поклонникам, в честь кого назвала своего ребенка Архипом.

Королева на своей странице в Instagram не устает радоваться успехами сына: Архип Глушко уже бегло говорит на японском языке, записывает песни, играючи освоил полденс, а после 11 класса без сторонней помощи поступил в один из престижнейших вузов России — Высшую школу экономики.

Днем ранее Архипу исполнилось 19 лет. В сторис соцсети Королева призналась, что всегда мечтала о сыне, имя которому давно было придумано.

«Я всегда знала, что сына назову Архип. В часть моего деда! Порывай Архип Лукич погиб в 1944 году под Кенигсбергом. Ему было 33 года», — делилась она воспоминаниями с поклонниками.

При этом отец Архипа рассчитывал на другое имя. Он хотел назвать мальчика Тесеем.

Пока что молодой человек живет вместе с родителями. Один из пользователей поинтересовался, почему у молодого человека нет своей квартиры.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда и будет, а пока — гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика», — написала Королева в ответ.

Ранее ФАН сообщал, что Тарзан дебютировал в качестве художника, посвятив свой первый холст имениннику. Так он оригинально поздравил сына с днем рождения. По словам Глушко, он самостоятельно написал красками портрет Архипа.

Первая картина из-под кисти Тарзана выполнена в серо-розовых тонах. На холсте Архип изображен в кимоно терракотового цвета. На левой части портрета стриптизер вывел красками японские иероглифы, значения которых он решил не раскрывать.