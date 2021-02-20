Новый порядок доставки в вытрезвители разъяснили в МВД

Москва, 20 февраля. МВД разъяснило новый порядок доставления пьяных людей в вытрезвители, служебные помещения полиции или медицинские учреждения.

В вытрезвители будут доставлять лиц, которые находятся в общественных местах, утратив «способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке», и находящихся в жилище людей, которые могут нанести вред кому-либо или имуществу. Кроме того, пьяного могут забрать по письменному заявлению находящихся вместе с ним в жилище людей.

Полицейские в работе должны будут руководствоваться Конституцией, федеральными конституционными законами, «общепризнанными принципами и нормами международного права», а также международными договорами РФ и другими нормативными актами, говорится в опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов проекте документа.

Поступать с находящимися в общественных местах пьяными людьми полицейские должны будут «с учетом особенностей» ситуации. При необходимости им нужно будет обеспечить сохранность имущества, оказать первую помощь и вызвать медиков.

Также сотрудники полиции должны убедиться в отсутствии у нетрезвого человека оружия или предметов, которые могут быть использованы как оружие. При доставлении лиц в состоянии опьянения наряд полиции должен быть на служебном транспорте в составе не менее двух человек.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что помещение в вытрезвители не будет иметь принудительный характер. Человека будут отвозить туда только в том случае, если его жизни грозит серьезная опасность.