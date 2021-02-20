«МК» сообщило подробности смерти актера Андрея Мягкова

Москва, 20 февраля. Причиной смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стал сердечный приступ.

Он мог быть спровоцирован шунтированием, операцией на сердце по восстановлению кровотока, которую незадолго до смерти провели Мягкову. Несмотря на то, что сердце исправно работало после операции, чрезмерные физические нагрузки или эмоциональные потрясения могли вызвать приступ, сообщил источник в беседе с «Московским комсомольцем».

«На его домашний адрес была вызвана «скорая» по поводу сердечного приступа, но он умер до приезда медиков», — рассказал собеседник издания.

До последней минуты жизни рядом с актером, известным всей стране по ряду ключевых ролей, среди которых особенно выделялся герой Жени Лукашина в культовом фильме «Ирония судьбы или с легким паром», находилась супруга — Анастасия Вознесенская. Пара прожила в браке 56 лет, и, по словам артиста, всю жизнь он любил лишь одну женщину — свою жену.

Трагедия произошла 18 февраля, Мягков скончался в возрасте 82 лет. Подробности и обстоятельства смерти долгое время не были озвучены для общественности, однако друг семьи актер Георгий Штиль предполагал, что артист умер из-за проблем с сердцем. Он никогда не жаловался на здоровье, но незадолго до смерти упомянул, что сердце «пошаливает». ФАН сообщил, что вдова скончавшегося актера с момента смерти супруга не покидает квартиры и вызывает беспокойство у близких и родных.