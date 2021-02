Почему президент Танзании отрицает коронавирус и молится

Первый вице-президент Танзании в Занзибаре Сейф Шариф Хамад скончался 17 февраля в Национальной больнице Мухимбили. Причина смерти не раскрывается, однако жители страны уверены, что политик умер от коронавируса.

Местные власти продолжают отрицать распространение COVID-19 в стране. Вместо этого президент Джон Магуфули призывает соотечественников молиться, чтобы оградить страну от угрозы.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что происходит в Танзании, есть ли там коронавирус, а главное — почему президент страны надеется только на Бога.

На всем африканском континенте зафиксировано уже почти четыре миллиона заражений. Число умерших от коронавируса недавно перевалило за сотню тысяч. Однако Танзания не сообщает о случаях выявления COVID-19 с апреля прошлого года, поэтому с официальной точки зрения в стране было всего 509 заболевших, из которых 21 пациент умер.

При этом в соседних странах обстановка куда более сложная. Так, в Кении, где проживает сравнимое количество граждан, число подтвержденных случаев коронавируса превышает танзанийский показатель в 204 раза (103 841 человек), а по жертвам — в 86 раз (1813 человек).

Несколько лучше чувствует себя угандийское население: 40 168 больных и 331 умерший на 45,5 миллиона человек. Однако этот разрыв мог возникнуть в связи со сложной экономической ситуацией в Уганде, что отражается на способности государства закупать тесты на COVID-19.

В любом случае, показатели Танзании в разы ниже, чем у всех соседних стран, включая карликовые Коморские острова, где проживает менее миллиона человек.

Хотя Магуфули и взывал к религиозным чувствам сограждан, призывая их молиться за здоровье нации, отказ признавать наличие вируса он мотивировал достаточно прагматично.

Еще в мае лидер Танзании заявил, что страна неоднократно сталкивалась с различными эпидемиями. Поэтому ради нового вируса наносить удар по экономике он не собирается.

Более того, президент возобновил прерванное в апреле авиасообщение. Единственным условием для авиапассажиров стала обязанность предъявить медицинскую справку об отсутствии COVID-19.

Решение об открытии воздушных границ появилось во второй половине мая, как раз накануне начала туристического сезона. Министр транспорта Танзании Энг Камвелве заявил, что таким образом правительство подает сигнал путешественникам со всего мира, поскольку туристический сектор крайне важен для экономики страны.

И эта мера имела успех на международном уровне. Многие туристы, в частности из России, отправились на архипелаг Занзибар, якобы свободный от опасного заболевания.

Yes I checked at internet and I'm convinced, I think covid-19 is not there because I'm running away of it lol

Наземные границы также остались открытыми. Это не удивительно, так как в Танзании расположен один из крупнейших грузовых портов Восточной Африки Дар-эс-Салам. Бурунди, Руанда, Замбия и Малави не имеют собственного выхода к морю и во многом зависят от работы танзанийской гавани. Также через эти морские ворота проходит около 95% международного товарооборота в пользу самой Танзании.

Магуфули объявил Танзанию свободной от коронавируса, который отступил благодаря молитвам граждан. Несмотря на обеспокоенность Всемирной ассоциации здравоохранения и заявление посольства США о значительном росте числа случаев заболевания COVID-19 в стране, власти сохраняют курс на отрицание очевидного.

US Embassy in Tanzania has released a health alert warning- stating that they are aware of a ‘significant rise’ in the number of Covid-19 cases since Jan 2021 in Tanzania.



(Tanzanian government has not released data related to COVID-19 cases in 10 months)