Почему президент Танзании отрицает коронавирус и молится

Первый вице-президент Танзании в Занзибаре Сейф Шариф Хамад скончался 17 февраля в Национальной больнице Мухимбили. Причина смерти не раскрывается, однако жители страны уверены, что политик умер от коронавируса.

Местные власти продолжают отрицать распространение COVID-19 в стране. Вместо этого президент Джон Магуфули призывает соотечественников молиться, чтобы оградить страну от угрозы.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, что происходит в Танзании, есть ли там коронавирус, а главное — почему президент страны надеется только на Бога.

Вирус? Нет, не слышали

На всем африканском континенте зафиксировано уже почти четыре миллиона заражений. Число умерших от коронавируса недавно перевалило за сотню тысяч. Однако Танзания не сообщает о случаях выявления COVID-19 с апреля прошлого года, поэтому с официальной точки зрения в стране было всего 509 заболевших, из которых 21 пациент умер.

При этом в соседних странах обстановка куда более сложная. Так, в Кении, где проживает сравнимое количество граждан, число подтвержденных случаев коронавируса превышает танзанийский показатель в 204 раза (103 841 человек), а по жертвам — в 86 раз (1813 человек).

Несколько лучше чувствует себя угандийское население: 40 168 больных и 331 умерший на 45,5 миллиона человек. Однако этот разрыв мог возникнуть в связи со сложной экономической ситуацией в Уганде, что отражается на способности государства закупать тесты на COVID-19.

В любом случае, показатели Танзании в разы ниже, чем у всех соседних стран, включая карликовые Коморские острова, где проживает менее миллиона человек.

Решение в пользу экономики

Хотя Магуфули и взывал к религиозным чувствам сограждан, призывая их молиться за здоровье нации, отказ признавать наличие вируса он мотивировал достаточно прагматично.

Еще в мае лидер Танзании заявил, что страна неоднократно сталкивалась с различными эпидемиями. Поэтому ради нового вируса наносить удар по экономике он не собирается.

Более того, президент возобновил прерванное в апреле авиасообщение. Единственным условием для авиапассажиров стала обязанность предъявить медицинскую справку об отсутствии COVID-19.

Решение об открытии воздушных границ появилось во второй половине мая, как раз накануне начала туристического сезона. Министр транспорта Танзании Энг Камвелве заявил, что таким образом правительство подает сигнал путешественникам со всего мира, поскольку туристический сектор крайне важен для экономики страны.

И эта мера имела успех на международном уровне. Многие туристы, в частности из России, отправились на архипелаг Занзибар, якобы свободный от опасного заболевания.

Yes I checked at internet and I'm convinced, I think covid-19 is not there because I'm running away of it lol — MUKANGA HASSAN BEN-HAMED (@chrismukhas) February 11, 2021

Наземные границы также остались открытыми. Это не удивительно, так как в Танзании расположен один из крупнейших грузовых портов Восточной Африки Дар-эс-Салам. Бурунди, Руанда, Замбия и Малави не имеют собственного выхода к морю и во многом зависят от работы танзанийской гавани. Также через эти морские ворота проходит около 95% международного товарооборота в пользу самой Танзании.

Упертый отказ от реальности

Магуфули объявил Танзанию свободной от коронавируса, который отступил благодаря молитвам граждан. Несмотря на обеспокоенность Всемирной ассоциации здравоохранения и заявление посольства США о значительном росте числа случаев заболевания COVID-19 в стране, власти сохраняют курс на отрицание очевидного.

US Embassy in Tanzania has released a health alert warning- stating that they are aware of a ‘significant rise’ in the number of Covid-19 cases since Jan 2021 in Tanzania.



(Tanzanian government has not released data related to COVID-19 cases in 10 months) pic.twitter.com/k3Reso3tYw — Samira Sawlani (@samirasawlani) February 10, 2021

При этом Минздрав республики рекомендует носить маски, а также обеспечить наличие дезинфицирующих средств и мыла на предприятиях и в квартирах. Однако в сообщениях ведомства отсутствует слово «коронавирус». Предполагается, что защитные меры нужны для преодоления «сезонных респираторных заболеваний».

"Ni vema kuhamasisha jamii iendelee na hii tabia ya kuhakikisha vifaa vya kunawia na sabuni vinakuwepo katika maeneo yote kuanzia nyumbani hadi mahala pa kazi na ambapo watu hukusanyika ili tuzidi kujikinga dhidi ya magonjwa yote ya kuambukiza" amesema Prof. Abel Makubi. pic.twitter.com/AV7tHsTa3E — Wizara ya Afya Tanzania (@wizara_afyatz) February 10, 2021

В конце января, когда по всей планете началась битва за вакцины, Магуфули выступил с неожиданным заявлением, в котором назвал прививки опасными и заявил, что танзанийцы отказываются выступать в роли подопытных кроликов фарм-гигантов.

«Прививки опасны. Если бы белый человек был в состоянии сделать прививку, он бы уже нашел вакцину против СПИДа, против туберкулеза, малярии и рака», — сказал он.

Со стороны может показаться, что танзанийский лидер отказывается признать очевидное в каком-то безумном порыве. Однако, с другой стороны, Магуфули декларировал курс на поддержку национальной экономики, и теперь может продолжать следовать утвержденному плану.

Благодаря открытым границам туристическая отрасль страны, обеспечивающая значительные поступления в бюджет, осталась в рабочем состоянии. Более того, многие туристы, которые ранее не забирались так далеко в Африку, открыли для себя танзанийское направление и создали рекламу для местных курортов.

Выжидательная тактика

Несмотря на рост тревожности, жизнь в Танзании не останавливалась. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Соединенных Штатах на начальном этапе пандемии. Позже американцы стали засыпать Интернет фотографиями переполненных больниц и моргов, но в Танзании подобного не происходит.

Shirika la habari la AFP laeleza kuwa hofu ya maambukizi ya COVID-19 imeongezeka Zanzibar wakati serikali ya Zanzibar na Tanzania bara inaendelea kukanusha kuwepo mlipuko wa ugonjwa huo. pic.twitter.com/MU8Llb6JpU — VOA Swahili (@VOASwahili) February 9, 2021

И это не говорит о недостатке доступа граждан к сети. Накануне октябрьских выборов правительство сознательно блокировало работу социальных сетей, опасаясь уличных беспорядков. Маловероятно, что в стране, где Интернет представляет реальную угрозу для властей, не нашлось политиков, которые не додумались заработать вес в глазах избирателей с помощью «коронавирусных разоблачений».

С другой стороны, буквально за последний месяц в мире поднялась и затихла истерия по поводу справедливого распределения вакцин, появились новые препараты, упорядочились логистические схемы.

Заняв выжидательную позицию, лидер Танзании получил возможность проанализировать опыт тех стран, которые постарались максимально быстро начать вакцинацию. К примеру, стало известно, что препарат AstraZeneca не справляется с южноафриканским штаммом коронавируса.

За неделю до этого ЮАР успела получить миллион доз, которые теперь пытается вернуть производителю. Возможность выбрать наиболее эффективный препарат позволит Танзании сэкономить средства на закупке вакцины, что важно для не самой богатой даже по меркам континента страны.

В связи с отсутствием надежной статистики невозможно сказать, сколько жителей республики не дождались спасительного укола из-за отсутствия карантинных ограничений. Однако выбор между сохранением жизней отдельных граждан и спасением национальной экономики в целом лежит исключительно на президенте. И Магуфули, однажды приняв решение, придерживается избранного курса.