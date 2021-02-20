Экс-солистку «пропаганды» обманули на 350 тыс. рублей

Москва, 20 февраля. Бывшую солистку поп-группы «Пропаганда» Викторию Воронину обманули на 350 тыс. рублей. Певица обратилась в полицию, пытаясь вернуть свои деньги.

Воронина написала заявление в полицию, сообщив о хищении крупной суммы денег. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Тогда представители певицы вели переписку с неким мужчиной в WhatsApp, который обещал раскрутить песню Ворониной «С***, не дави» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно заключенному соглашению, композиция должна была находиться в топе чата в течении 18 дней. За свои услуги мужчина попросил 350 тыс. рублей, деньги ему перевели в начале января.

Однако хит Ворониной так и «не выстрелил». С мужчины потребовали деньги обратно за неисполнение взятых на себя обязательств. Тот же отказался возвращать свой заработок.

Поп-группа «Пропаганда» была основана в 2001 году. Кроме Ворониной, в первый состав входили также Виктория Петренко и Юлия Гаранина. Несколько хитов, вроде «Супердетка», Quanto Costa, и «Подруга», возглавляли хит-парады.

Ранее сообщалось, что певица Маша Распутина оказалась обманута организаторами свадьбы, которая проходила в Хабаровске. Ее пригласили выступить на свадебной вечеринке, однако с полной выплатой обещанного гонорара оказались проблемы. Организатор уговорил представителя певицы организовать концерт за сниженную цену, пообещав в качестве подарка переслать десять килограммов черной икры.

Певица согласилась, прилетела в Хабаровск и ее выступление на свадьбе прошло удачно. Однако организатор оказался непорядочным: сорвал второе выступление Распутиной и черной икры не прислал.