Сейчас не до Украины: в Киеве гадают, почему Байден не звонит Зеленскому

Киев, 20 февраля. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба не увидел серьезных недостатков в дипломатической связи между Киевом и Вашингтоном.

Новоизбранный президент США Джо Байден, по его словам, в настоящее время сосредоточен на внутренних проблемах Соединенных Штатов и почти «свел к нулю» международные коммуникации. Таким образом, жителям Украины сегодня не нужно переживать из-за малого количества контактов с Белым домом, пишет «Интерфакс-Украина».

Кулеба уже анонсировал телефонный разговор украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой. Однако его повестка пока не известна.

«Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит», — заключил глава МИД.

Согласно проведенному опросу, два из трех украинцев полагают, что их государство находится под внешним управлением. Большая часть жителей с подобным мнением проживает в восточных регионах страны.

Ранее Кулеба заявил, что Москва полностью утратила свое влияние на Киев. Украина, по его словам, всецело посвятила себя стремлению в состав Европейского союза и НАТО.