Похолодание ожидается в последней декаде февраля на территории Томска

Томск, 20 февраля. Третья декада февраля ожидается холодной в Томской области. Прогноз погоды был представлен на официальном сайте федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно автоматизированному расчету Гидрометцентра России, на территории областного центра ожидается значительное похолодание — ночью до -30 градусов мороза. Днем ожидаются колебания температуры от -12 до -21 градуса. Также с середины декады ожидаются небольшие осадки.

Томичи почувствовали, что температура воздуха этой зимой была ниже нормы. Прошлую зиму некоторые жители сравнивали с питерской — осадки в виде мокрого снега, вследствие чего образовывались грязные лужи.

«А мне нравится морозная зима. Машину последний раз мыл в декабре, ведь песок-то не смешался с водой (дорожные реагенты не растворились в талой воде. — Прим. ФАН)», — рассказал корреспонденту ФАН горожанин.

Ранее ФАН сообщал, что в Томске из-за внезапного прорыва трубы было приостановлено движение трамваев. Коммунальная авария произошла в центре города.