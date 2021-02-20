Боевики «Боко Харам» атаковали город на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 20 февраля. Группировка «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) атаковала Дикву — местное правительство в нигерийском штате Борно.

Издание Premium Times сообщает, что солдаты национальной армии отразили нападение группировки, которое произошло в пятницу, 19 февраля.

Диква находится всего в 86 километрах к северо-востоку от Майдугури, столицы штата. Крупная бандгруппа радикалов нанесла удар поздним вечером. Сражение между правительственными силами страны и боевиками продолжалось около трех часов.

Источники издания в силовых структурах отметили, что армия сделала все возможное, чтобы отбить атаку и защитить город. Закария Диква, член Палаты представителей Нигерии от пострадавшего региона, подтвердил факт нападения «Боко Харам».

По его словам, местным жителям пришлось прятаться в джунглях. Некоторые сбежали в соседнюю деревню Аджири и до сих пор находятся там. Политик добавил, что ему неизвестно о пострадавших со стороны гражданских или военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.