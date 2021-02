Миссия ООН поможет властям ЦАР организовать второй тур парламентских выборов

Банги, 20 февраля. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) поможет властям африканской страны организовать второй тур выборов в законодательные органы.

Глава МИНУСКА Манкер Ндиайе рассказал о совещании с Высшим советом по коммуникациям Центральноафриканской Республики в личном Twitter-аккаунте.

La radio de la #Minusca Guira FM et nos outils d’infos accompagneront la campagne électorale du 2 ème tour des Législatives et des Partielles et la Mission apportera aux Autorités nationales son appui logistique et en matière de sécurité pour un bon déroulement du scrutin https://t.co/H5gMWhYlf6