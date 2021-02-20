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Рижский порт лишился 99% грузов из России

Рижский порт лишился 99% грузов из России

Рига, 20 февраля. Грузооборот Рижского порта резко пошел на спад. Если ранее на прибывшие из России составы приходилась примерно половина совокупности всех латвийских портов, за последний месяц терминалы Рижского порта приняли и обработали всего один состав с углем из РФ.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Рижского порта, в январе этого года общий грузооборот снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было перевалено 1,7 млн тонн грузов, тогда как годом ранее эта цифра достигала более 2,1 млн тонн.

За первый месяц года терминалы Рижского порта обработали всего один состав с углем весом 4 тыс. тонн, прибывший из России. Падение к началу прошлого года составило 99%. Падение объемов перевалки генеральных грузов составило почти 13%, а наливных — более 21%.

Рижский порт лишился 99% грузов из России

Напомним, Россия и Беларусь подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ. В интервью ФАН директор Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил, что переориентация белорусских грузов на российские порты может негативно повлиять не только на экономику Прибалтики, но и Украины. 

По его словам, Прибалтике и Украине грозит «транзитная сушка», которая будет иметь печальные последствия для стран Балтии и Киева. То есть, объяснил эксперт, страны потеряют функцию финансового транзитера, а крупные партии товаров больше не будут ходить через эти государства. Он подчеркнул, что Прибалтика сама виновата в потере транзита из-за своей недальновидной политики по отношению к Российской Федерации и Белоруссии.

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