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Власти Нигерии отказались платить выкуп за захваченных боевиками школьников

Власти Нигерии отказались платить выкуп за захваченных боевиками школьников

Абуджа, 20 февраля. Правительство не станет платить выкуп за похищенных учеников и сотрудников школы в Кагаре, заявил министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед.

Нападение на правительственный колледж в штате Нигер произошло 17 февраля. Бандиты из народности фулани похитили 27 учеников, трех преподавателей, двух внештатных сотрудников и девять членов семей персонала. Один ребенок погиб.

Отказ министр объяснил нежеланием потакать шантажу похитителей. Таким образом местные власти пытаются доказать, что стратегия захвата заложников в Нигерии больше не сработает.

«Бандиты во всем мире работают с психологией людей. Они намеренно нацелены на женщин и детей, потому что именно это привлечет внимание. Так делают во всем мире», — заявил чиновник.

Следует отметить, что правительство республики уже демонстрировало способность вызволять пленников. Так, в декабре прошлого года нигерийские военные освободили 344 ученика, захваченных во время нападения на среднюю школу в штате Кацина на севере страны.

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