Банги, 20 февраля. Депутаты и члены правительства Центральноафриканской Республики обсудили обеспечение безопасности участников второго тура выборов в законодательные органы страны.

В состав правительственной группы вошли министр обороны Мари-Ноэль Кояра, министр общественной безопасности Анри Ванцет-Лингвиссара, министр территориального управления Огюстин Янган и глава Национального избирательного органа Матиас Бартелеми Моруба.

Встреча продлилась более двух часов. Кандидаты настаивают, что власти должны обеспечить защиту избирательного процесса и не допустить тех же проблем, которые сопровождали проведение первого тура выборов в декабре 2020 года, когда активизировались боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

«Восемь наших коллег видели, как их машины взорвались. У кандидатов отбирали агитационные материалы. Двое из них оказались при смерти: один потерял ногу, а второй все еще борется за жизнь», — напомнил первый вице-президент Национального собрания ЦАР Жан Симфориен Мапензи.

Огюстин Янган пообещал в ближайшее время вернуться к обсуждению этой проблемы и представить конкретные меры, которые смогут обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса.

После выборов президента и первого тура парламентских выборов в декабре прошлого года ситуация в ЦАР сильно обострилась. Бывший глава республики Франсуа Бозизе, которого не допустили к борьбе за пост главы государства, и подконтрольные ему боевики CPC делают все возможное для дестабилизации обстановки в стране.

Правительственные войска (FACA), обученные российскими инструкторами, продолжают освобождать территории, которые захватили радикалы. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что «Коалиция» завербовала около трех тысяч детей для участия в антиправительственной деятельности.