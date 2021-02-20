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Онищенко объяснил свой выбор вакцинации препаратом «КовиВак»

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Онищенко объяснил свой выбор вакцинации препаратом «КовиВак»

Москва, 20 февраля. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко привился от коронавируса вакциной центра им. Чумакова «КовиВак». Он объяснил, почему сделал такой выбор.

«Спутник V» основан на части генетического кода коронавируса, а «ЭпиВакКорона» является синтетическим препаратом. Они безопасны и эффективны, но «КовиВак» как цельновирионная вакцина дает более естественный иммунитет, пояснил Онищенко в разговоре с «Комсомольской правдой».

Вакцинация этим препаратом также подразумевает две инъекции. После процедуры депутат чувствовал себя хорошо, с побочными эффектами не столкнулся.

«Чувствовал себя уверенно, вдохновленно», — отметил Онищенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил о регистрации третьей вакцины от коронавируса в стране «КовиВак». Первые партии попадут в гражданский оборот уже весной 2021 года.

Центр им. Чумакова планирует начать исследования вакцины «КовиВак» на детях и пожилых людях старше 60 лет в апреле этого года, сообщает «Парламентская газета».

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