Камерун разрабатывает проект железной дороги в Чад

Яунде, 20 февраля. Камерун потратит около 2,9 миллиона долларов на технико-экономическое обоснование проекта по продлению железной дороги, которая соединяет страну с Чадом. Об этом сообщил ресурс Alwihda Info.

Президент Поль Бийя подписал соответствующий указ в пятницу, 19 февраля. В первую очередь специалисты определят социально-экономическую жизнеспособность железнодорожной линии между Нгаундере и Нджаменой и разработают план действий для ее улучшения.

Согласно документу, министр экономики, планирования и регионального развития Аламин Усман Мей должен подписать кредитное соглашение с Африканским фондом развития (АФР), который и выделит необходимые на реализацию проекта средства.

Строительство запланировано в рамках программы развития общественного железнодорожного транспорта. Продление пути повлияет на рост экономики регионов с высоким горнодобывающим, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом и в Камеруне, и в Чаде.