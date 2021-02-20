Чадского правозащитника осудили на три года за пост о здоровье президента в Facebook

Нджамена, 20 февраля. Правозащитника и главу Организации по правам человека в Чаде (OTDH) Бардина Бердея Таргио приговорили к трем годам лишения свободы, сообщает Radio France internationale.

Кроме тюремного заключения Таргио присудили выплату штрафа «за подрыв конституционного строя». Заседание Уголовного суда проходило в четверг, 18 февраля.

После вынесения приговора адвокат Ме Макс Лалнгар заявил, что он и его подзащитный не согласны с решением и будут подавать апелляцию. Сам Таргио надеется, что Верховный суд, в котором обжалуют вердикт, не такой политизированный, как Уголовный.

По мнению главы OTDH, именно в этом заключается основная проблема правосудия. Его арест — исключительно политическое дело. Бардина Бердея Таргио задержали в собственном доме 24 января 2020 года, после того как он опубликовал сообщения о состоянии здоровья президента Идриса Деби через личные аккаунты в социальных сетях.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что чадских военнослужащих обвинили в похищениях и пытках.