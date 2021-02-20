Нарколог Лазарев оценил вероятность запоя после перенесенного COVID-19

Москва, 20 февраля. Человек не сможет потреблять много алкоголя после перенесенного коронавируса, так как сил на это у его организма не будет, заявил российский психиатр и врач-нарколог Игорь Лазарев.

По словам Лазарева, после COVID-19 у многих людей развивается постковидный синдром, который проявляется в повышенной утомляемости. Кроме того, возможно возникновение депрессии.

«В таком случае у организма нет ресурса даже в запой уйти. Поэтому такие россияне сразу попадают к врачам в плачевном состоянии. Ведь их организм истощен после COVID-19», — цитирует нарколога NEWS.ru.

Врач напомнил, что решить проблемы алкоголем нельзя.

Ранее медики из США выяснили, что почти каждый третий человек, перенесший COVID-19, на протяжении шести месяцев после выздоровления чувствует себя усталым. Исследование показало, что некоторые пациенты испытывают проблемы с обонянием даже спустя полгода после того, как они перенесли новую коронавирусную инфекцию, подчеркивают медики из Вашингтона.