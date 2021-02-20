Обучение полицейских ЦАР по программе ООН завершилось торжественной церемонией

Банги, 20 февраля. Обучение сотрудников полиции Центральноафриканской Республики завершилось торжественной церемонией выноса знамени в столице.

Программа подготовки, в которой приняли участие 650 правоохранителей, проходила при поддержке полиции Организации Объединенных Наций и Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

«Вынос знамени состоялся в пятницу, 19 февраля 2021 года. В церемонии приняли участие 650 полицейских, прошедших обучение», — сообщили в официальном Facebook-аккаунте МИНУСКА.

Министр общественной безопасности генерал Анри Ванцет Лингвиссара принимал участие в мероприятии, чтобы лично поздравить правоохранителей.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боеспособность армии ЦАР (FACA) значительно возросла после обучения у российских инструкторов в центре Беренго.