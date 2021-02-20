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ЦАР

Обучение полицейских ЦАР по программе ООН завершилось торжественной церемонией

Обучение полицейских ЦАР по программе ООН завершилось торжественной церемонией

Банги, 20 февраля. Обучение сотрудников полиции Центральноафриканской Республики завершилось торжественной церемонией выноса знамени в столице.

Программа подготовки, в которой приняли участие 650 правоохранителей, проходила при поддержке полиции Организации Объединенных Наций и Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).

«Вынос знамени состоялся в пятницу, 19 февраля 2021 года. В церемонии приняли участие 650 полицейских, прошедших обучение», — сообщили в официальном Facebook-аккаунте МИНУСКА.

Министр общественной безопасности генерал Анри Ванцет Лингвиссара принимал участие в мероприятии, чтобы лично поздравить правоохранителей.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что боеспособность армии ЦАР (FACA) значительно возросла после обучения у российских инструкторов в центре Беренго.

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