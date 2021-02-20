Пенсионный возраст могут снизить в ряде регионов России

Москва, 20 февраля. Прежний пенсионный возраст могут вернуть жителям Дальнего Востока и Севера, заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По словам парламентария, с соответствующим заявлением в ходе послания Федеральному Собранию может выступить президент РФ Владимир Путин.

Шеин прокомментировал сообщение telegram-канала «Незыгарь» о том, что Правительство и Минтруда России проработали варианты снижения пенсионного возраста жителям дальневосточных территорий и северянам, а также возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.

«В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента. Подобного рода утечки — они симптоматические», — цитирует депутата URA.RU.

По словам депутата, когда была «вся история» с пенсионной реформой, рассматривались отдельные поправки, предлагающие «по Северу и Дальнему Востоку не повышать». Но тогда они были отвергнуты.

Бывший министр труда и социального развития РФ, депутат Госдумы Сергей Калашников считает, что делать такие прогнозы в современных условиях сложно.

Ранее пресс-служба ПФР по Севастополю сообщила, что страховая пенсия работающим пенсионерам будет проиндексирована только после увольнения. В ПФР напомнили, что с 2016 года все виды страховых пенсий индексируются только у тех пенсионеров, кто завершил трудовую деятельность.