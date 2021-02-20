Ряд россиян получит дополнительно 9,5 тыс. рублей, благодаря поправкам в закон

Москва, 20 февраля. Ряд российских граждан могут получить дополнительную денежную выплату к своей пенсии от ПФР.

Как сообщает PRIMPRESS, рассчитывать на дополнительные деньги теперь могут как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства. Важным условием является наличие знака «Житель осажденного Севастополя».

Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны, которые получают ряд льгот и доплат к пенсии. Например, ежемесячные выплаты фронтовикам, получающим военные пенсии, увеличены в среднем на 9500 рублей.

Напомним, в декабре прошлого года был принят федеральный закон, согласно которому люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», которые во время обороны крымского города с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории, присвоен статус ветеранов Великой Отечественной войны.

Этот статус получили свыше 1100 севастопольцев. Им положены федеральные меры социальной поддержки наравне с лицами, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

До принятия закона жители осажденного Севастополя в основном получали меры господдержки на региональном уровне: сегодня это 3008 рублей. Теперь же у севастопольцев появилось право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг по линии Пенсионного фонда РФ. Ветераны сами могут выбрать: продолжить получать региональные выплаты по линии соцзащиты или перейти на федеральные выплаты от ПФР. Для этого нужно написать заявление на установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

В январе 2021 года размер ЕДВ для этой категории граждан составляет 1906,94 рублей, а также набор социальных услуг.

Как сообщал ФАН, в этом году ветераны-севастопольцы получат единовременные выплаты в размере 75 тыс. рублей. Общая сумма выделенных средств составляет свыше 80 млн рублей. Выплатами будет заниматься Минфин РФ.