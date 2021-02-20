Границу Гвинеи со Сьерра-Леоне открыли после подписания договора в сфере безопасности

Конакри, 20 февраля. Власти Гвинеи открыли границы со Сьерра-Леоне, Сенегалом и Гвинеей-Бисау в четверг, 18 февраля.

По данным медиаресурса Agence Ecofin, президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био посетил Гвинею в середине января. Рабочий визит прошел успешно, и 18 февраля границы снова открылись. Такое развитие событий порадовало граждан и торговых операторов обеих стран.

Закрытие территорий сильно ударило по экономике. Теперь ожидается активизация товарооборота, который существенно пострадал из-за действовавших ограничений.

На фоне организации выборов Гвинея еще в сентябре прошлого года закрыла рубежи с тремя странами. Соответствующее решение объяснили «дестабилизирующими маневрами», которые исходили из соседних государств. Президент Альфа Конде заявил, что в республику хотят перебросить завербованных агентов, которые могут сорвать избирательный процесс.

На этой неделе Гвинея и Сьерра-Леоне подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности и разведки, которое успокоило Конде и повлияло на решение об открытии границ.