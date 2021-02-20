Кинокритик Корецкий объяснил, почему актеры могут снимать хорошее кино

Артист и телеведущий Дмитрий Нагиев в одном из интервью раскритиковал режиссерские работы коллег по актерскому цеху, назвав их бездарными. В разговоре с корреспондентом ФАН журналист, кинокритик Василий Корецкий объяснил, что актеры все же могут создавать достойные произведения искусства и как режиссеры.

По мнению Корецкого, чтобы стать хорошим, интересным режиссером необходим богатый жизненный опыт, который позволит новоиспеченному кинематографисту создать настоящий шедевр.

«Режиссер так же, как и современный художник — это возрастная профессия. Даже в советскую школу режиссуры в какой-то момент принимались люди либо с первым образованием, либо рабочим опытом, который впоследствии аккумулировался в работах», — говорит критик.

Профессия актера требует колоссального труда. Она включает в себя работу с обилием литературы, тренерами, которые готовят к роли. Людям этой профессии приходится погружаться в жизнь своего героя и узнавать ее со всех сторон. По мнению Василия Корецкого, такой опыт играет только на пользу в области режиссуры.

«Актеру приходится влезать в шкуру других людей, узнавать жизнь с разных сторон и, соответственно, приобретать необходимую квалификацию. А если он еще овладевает технической стороной профессии — построением мизансцен, работой с техническим персоналом, осветителями — то ему этот опыт только поможет», — говорит эксперт.

Реализовавшись в профессии актера, многие уходят в режиссуру, и на то бывает множество причин: амбиции, желание что-то донести своему зрителю или банальное недопонимание с режиссером на съемочной площадке.

«Есть актеры, которые снимают кино под себя, к примеру, Рената Литвинова. Ее режиссура соответствует ее актерской игре. И, возможно, никто не поставил бы это кино так, как поставила бы она. Точно так же, как некоторые сценаристы уходят в кино, начинают снимать фильмы, потому что они не очень довольны тем, как режиссер интерпретирует их замысел», — заметил критик.

Как и в любой среде в кинематографе бывает успешный опыт и не очень. По мнению кинокритика, в кино все зависит от амбиций режиссера.

«Режиссеры тоже разные бывают. Есть производители некоего контента, а есть высочайшая планка, как полнометражное кино, которая требует невероятной работы и актеров, и режиссера», — заметил Корецкий.

Ранее актриса Татьяна Пилецкая поделилась впечатлениями от съемок в новом фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер».