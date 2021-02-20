Блогер Миро уверена в расставании принца Гарри и Меган Маркл

Москва, 20 февраля. Светский критик Лена Миро на примере герцогини Сассекской Меган Маркл объяснила россиянкам, как надо себя вести с мужчинами. Она уверена, что принца Гарри в скором времени бросят.

Блогер одобряет переезд Меган Маркл и принца Гарри в США. Она считает, что именно из-за супруги внук Елизаветы II решил покинуть Великобританию и расстаться с королевскими полномочиями. Это демонстрирует силу характера американки, считает Миро.

По словам светского критика, Меган Маркл уехала с мужем из Лондона, чтобы «не прогибаться» под правила жизни в королевской семье. Герцогиня Сассекская, в прошлом актриса, может развестись с принцем Гарри и найти себе нового избранника, уверена Миро. Блогер полагает, что Маркл уйдет от мужа к «смуглому парню».

«А что же Гарри? Этот будет рыбачить и бухать в пабе. Слабак», — пишет Миро на своей странице в Live Journal.

Тем временем герцог и герцогиня Сассекские готовятся дать большое интервью американской журналистке Опре Уинфри. Оно выйдет в эфир телеканала CBS Primetime 7 марта.