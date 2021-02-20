Тула, 20 февраля. В Тульском регионе двое мужчин пытались с помощью дрона переправить запрещенные вещества в исправительную колонию.

В ходе оперативных мероприятий в регионе был остановлен легковой автомобиль ВАЗ. В нем находились двое местных жителей. Также в автомобиле был обнаружен квадракоптер, к которому скотчем были примотаны три свертка из фольги с порошкообразным веществом. Оказались в машине и другие такие свертки.

Выяснилось, что три свертка, привязанные к дрону, собирались переправить осужденным в тульскую исправительную колонию номер №4. Остальные предназначались, по их словам, другим адресатам.

Как стало известно ФАН, после экспертизы выяснилось, что содержимым посылки, прикрепленной к квадракоптеру, было ни что иное, как мефедрон массой 57 грамм.