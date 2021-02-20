Аверин потребовал от Малахова не снимать о нем передачи после смерти

Москва, 20 февраля. Актер Максим Аверин обратился с настоятельной просьбой к телеведущему Андрею Малахову. Артист не хочет, чтобы после его смерти на телевидении выходили шоу о нем.

Аверин вместе с другими звездами сериала «Склифосовский» стал гостем Малахова на шоу «Привет, Андрей!». Во время беседы телеведущий вспомнил о давнем скандале с покойным актером Спартаком Мишулиным. Несколько лет назад ведущий Тимур Еремеев заявил, что является внебрачным сыном артиста.

Услышав эту историю, Аверин рассмеялся. Судя по всему, актер не хочет, чтобы после его смерти в телеэфире обсуждалось нечто подобное.

«Я только что в гримерке сейчас говорю, что хочу написать завещание, чтобы, когда меня не станет, не было никаких передач. Поклянись, что ты не будешь ничего снимать», — потребовал у Малахова артист.

Телеведущий же, видимо, не настроен выполнять просьбу Аверина. Малахов отказался приносить клятву и быстро перевел беседу на другую тему.

Пока что Максим Аверин готов делиться некоторыми подробностями о своей жизни на телевидении. Например, он рассказал Малахову о смерти матери и не смог сдержать слез, вспомнив об этой трагедии.